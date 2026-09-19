ERR soovib Lääne- ja Hiiumaa korrespondendi koha taastada

Eesti rahvusringhääling (ERR) soovib Lääne- ja Hiiumaa korrespondendi koha lähitulevikus taastada.

„Minu soov on teha seda juba järgmisel aastal, aga seda lubadust ma praegu anda ei saa, sest riigieelarve ja ERRi eelarve läbirääkimised käivad,” kommenteeris ERRi uudistetoimetuse juht Joosep Värk Lääne Elule.

Oma eelkäija Anvar Samosti otsust korrespondendi koht paar aastat tagasi kaotada Värk kommenteerida ei soovinud. „Ma ei saa anda moraalset hinnangut sellele, sest see valik on tehtud toonastes oludes, mida mul on tagantjärele raske hinnata. Minu huvi on see koht taastada,” kinnitas ta.

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„Kuivõrd meil ei ole veel täpset arvutust, siis ei tahaks ma pakkuda ühtki summat, mis võiks h