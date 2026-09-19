Kaks ettevõtet vaidlustas Vormsi vedaja hanke

Väikesaarte, sealhulgas Vormsi parvlaevaliini uue vedaja leidmise hankele esitati kokku kolm vaidlustust, mis keskenduvad asenduslaevaga seonduvale.

Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel ütles, et ettevõte vaidlustas nii Tuule Liinide pakkumuse kui ka Spinnaker OÜ pakkumuse. Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas augusti lõpus, et hankel tegi parima pakkumuse Tuule Liinid. Tuule Liinide pakkumuse vaidlustas samuti Spinnaker.

Erimeelsused puudutavad eeskätt asenduslaeva, mida vedaja peab kasutama, kui mõni riigile kuuluvaist parvlaevadest – Ormsö, Kihnu Virve ja Soela – mingil põhjusel sõita ei saa.

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Kas asenduslaevad sobivad?

„Leiame, et mõlema pakutud asenduslaev ei vastanud ha