Tugev tuul võib häirida kolmapäeval Reeda reise (täiendatud 16.09)

Kihnu Veeteed teatas oma kodulehel, et tugev tuul võib kolmapäeval häirida Vormsi liinil sõitva parvlaeva Reet reise. Svibyst kell 8.35 väljus laev graafikujärgselt. Väljumine Rohukülast kell 10:15 on muudetud. Uus väljumise aeg oli kell 9.30. Väljumise toimumise Svibyst kell 13.20 lubas ettevõte täpsustada hiljemalt kell 12.20.

Reet asendab alates 13. septembrist kuni 27. septembrini Vormsi liinil parvlaeva Ormsö, mis läks plaanilisse dokihooldusesse.

Alates 28. septembrist teenindab Sviby-Rohuküla liini parvlaev Soela, mis sõidab muidu Hiiumaa ja Saaremaa vahel Sõru-Triigi liinil. Soela jääb Vormsi liinile 25. oktoobrini. Sõru-Triigi liini teenindab ajal, mil Soela Vormsi ja mandri v