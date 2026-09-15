Lääne maleva laskurid tõid koju neli medalit

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Septembris toimunud Kaitseliidu karikavõistlustel Eesti Laskurliidu karikale näitasid Lääne maleva laskurid häid tulemusi nii sõja- kui sportrelvadest laskmises, tuues koju neli medalit.

Individuaalarvestused võitis esikoha Triin Kuusik, kes saavutas parima tulemuse harjutuses 30+30 lasku sportpüstolist.

Noorte arvestuses jõudis poodiumile Ly-Anna Luigand, kes saavutas kolmanda koha harjutuses 30 lasku sportpüstolist. Medalikoht tuli seekord just täpsete laskudega sisekümnesse, sest kolmandal kuni viiendal kohal oli täpselt sama tulemus.

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Tublid tulemused sündisid ka sõjarelvadest laskmises. Maret Härm-Tilk saavutas kolmanda koha harjutuses 30 lasku sõjapüstolist ning Margareth Kampm