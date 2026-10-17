Kaitseliit loob Kiltsi droonide välitestimisala

Juba järgmisel kevadel peaks kaitseliidu Kiltsi väljaõppealal olema testipaik, kus drooniarendajad saavad oma masinaid katsetada.

„Lääne malev tegeleb aktiivselt droonivaldkonna arendamisega alates aastast 2022. Tänapäevase välitestala avamine Kiltsis on planeeritud 2027. aasta maikuus,” ütles Lääne Elule kaitseliidu Lääne maleva pealik major Jaanus Tuulik.

Projekti osalised on lisaks Lääne malevale veel kaitseliidu peastaap, kaitseliidu küberkaitseüksus, kaitseministeerium ja AS Metrosert. Lääne maleva roll on anda drooniettevõtteile kasutada Kiltsi väljaõppeala ning kaasata välitestide läbiviimisele oma isikkoosseisu ja droonipiloote, et anda tagasisidet just militaarsest vaatenurgas