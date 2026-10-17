Lääne-Nigula kirikul algas katuseremont

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Lääne-Nigula kiriku kooriruum on tellingute ja kattega sisse pakitud, sest alanud on kooriruumi katuse remont.

Kolmapäeval kutsus ehitaja OÜ Rändmeister esimesele töökoosolekule muinsuskaitseameti, Lääne-Nigula valla ja koguduse esindajad. Rändmeistri juhataja Juhan Kilumetsa sõnul alustasid töömehed küll juba mõni päev varem. „Muidu poleks olnud teile täna midagi näidata,” sõnas ta.

Kolmapäevaks oli kooriruumi katuse põhjapoolselt küljelt katuseplekk ja osa roovitust eemaldatud ning sellega pilt eesootavatest töödest selgem.

Kilumetsa sõnul on tööde alus küll restaureerimisprojekt, aga üllatusi tuleb vanade hoonete puhul alat