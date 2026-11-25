Lääne-Nigula vallavalitsus kuulutas välja laste joonistusvõistluse, et leida kaart, millega õnnitleda 70aastaseid ja vanemaid elanikke.

Lääne-Nigula kommunikatsioonispetsialisti Helina Lahe sõnul on vallavalitsusel tavaks elanikke õnnitleda ümmarguste sünnipäevade puhul 70. eluaastast alates. „Aga elu on näidanud, et 70 ja 75aastased on nii tegusad, et neid on raske tabada,” ütles Laht.

Seega otsustati 70 ja 75aastastele sünnipäevalastele saata õnnitluskaart. Kaardi saavad Lahe sõnul ka vanemad, aga neile minnakse külla.

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Kaart võiks olla seotud koduvallaga. „Aga ei taha kuidagi laste loomelendu piirata,” märkis Laht.

Oodatud on 5-16aastaste laste joonistused, mille seast komisjon valib ühe välja. Teised joonistused võivad jõuda valla jõulu- jm pühade kaartidele.

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