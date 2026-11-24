Mullu suvel Läänemaa päikeseelektrijaamades alanud kaablivarguste uurimine on prokuröri sõnul erinevates etappides, mõned varasemad menetlused on lõpetatud.

Suvel kuulas politsei üle 31aastase mehe, kes on kahtlustatav mais toimunud kaablivarguses. „Praegu ei ole alust teda kahtlustada teistes päikeseparkides toime pandud kaablivargustes. Selles menetluses jätkuvad toimingud,” ütles prokurör Marelle Ulla.

Prokuröri sõnul uurib politsei teisigi toimunud kaablivargusi, kuid neis ei ole seni kahtlustatavat tuvastatud. „Osa varasemaid menetlusi on lõpetatud, sest kuriteo toimepanijat ei ole õnnestunud kindlaks teha,” ütles Ulla.

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Mais käisid kaablivargad kokku kolmel korral: kuu alguses ja kahel korral kuu lõpus. Eelmised teated kaablivargustest laekusid politseile veebruaris. Kõik var