Novembri keskel teatati merepäästekeskusele Haapsalu Eeslahel Kajakarahu juures päev otsa seisnud paadist. Objekti kontrollinud päästjad tuvastasid, et nõuetekohaselt valgustatud parvele oli kirjutatud „Hiiu hülge hirm” ning keegi ohus ei olnud.

Imre Kivi Hiiumaa kalapoest Kivikala ja Võrk ütles Lääne Elule, et koos kalameestega on selliseid parvi kokku paigaldatud neli – kaks Hiiumaa lähedale ja kaks Haapsalu Eeslahte. „Natuke imestan, et inimesed päästjad kutsusid. Parv ei ole isegi mitte paadi moodi,” ütles ta.

Parved on paigutatud kahekaupa ja neil töötab peleti kordamööda. „Tahame teada saada, kas ehk hülged ei hakka seadmest eemale hoidma ka siis, kui see ei tööta,” rääkis Kivi.

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Taavi Suitsberg Läänemaa rannakalurite seltsist ütles, et hülgepeletid paigaldati mõne nädala eest, üks Fra Mare lähedale ja teine Marienholmi majade akende alla. „Ma näen ju kohe, et toimib. Kui hülgehirm töötab, ei ole mõrras katkiseid kalu nagu enne,” rääkis ta.

Tartu ülikooli Eesti mereins