Kaasava eelarvega hangitud ja sügisel Väikese viigi äärde paigaldatud väliujula asub keskkonnaameti hinnangul ehituskeeluvööndis, kus ujuvkai oleks vajanud ehitusluba.

Üldplaneeringu järgi asub Haapsalu väliujula parkide ja haljasalade maa-alal, mitte supelranna maal. Ranna-alale ehitades ei kehti selle teenindamiseks vajalike rajatiste ehituskeeld, parkide alal see aga kehtib.

„Uurisime Haapsalu linnavalitsuselt, miks väliujula on rajatud parkide ja haljasalade maa-alale. Seal kehtib ehituskeeluvöönd. Soovisime teada, miks väliujulat ei rajatud supelranna maale,” ütles keskkonnaameti Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer Lääne Elule.

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Linna vaade on teistsugune

„On ehituskeeluvöönd,” kinnitas Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir. Tema sõnul ei tähenda see aga seda, et ujuvkaid ei tohiks vette paigaldada, vaid keeld kehtib hoonetele. Samuti tõi ta välja, et Väike viik kuulub linnale ja seetõttu arvati, et väliujula paigaldamisega on kõik korras.

„Kuna rajatis