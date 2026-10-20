Haapsalu linn hakkab ise Posti tänavat remontima

Haapsalu linnavalitsus on otsustanud, et kuna Posti tänava ehitanud YIT Eesti AS ei taha teed garantii korras korda teha, siis tuleb see remontida omal käel ja summa ehitajalt sisse nõuda.

9. oktoobril saatis YIT esindaja linnavalitsusele kirja, kus teatas, et viimane nõuab neilt garantii korras liiga palju ja ehitaja on tee rajanud vastavalt projektile. Kirja kohaselt pole tee lagunemine mitte ehitaja süü, vaid kehva projekti tulemus. Samuti pole linnavalitsus piisavalt taganud, et teistelt tänavatelt soolavesi autorehvidega teele ei kanduks.

„Ehitaja ei võta vedu,” ütles Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir. Ta tõi välja, et kui ehitajaga alustatakse juriidilist vaidlust ehk kohtuteed, võib see kaua aega võtta.

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„Peame selle tee korda tegema,” ütles Aedviir. „Ei saa elu seisma jääda, peame ehitajast mööda minema.”

Aedviiru sõnul on nüüd plaan remontida tänav linna rahaga ja sum