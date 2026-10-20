Kiirabireformi mõju Haapsalule on teadmata

Kiirabireform näeb ette, et 2028. aastast on neli kiirabi teeninduspiirkonda, kus on päevasel ajal töös 126 brigaadi ja öösel 113 brigaadi.

Samuti on reformiga plaanis muuta senised kolmeliikmelised brigaadid kaheliikmelisteks.

Mida muutus Haapsalu kiirabile kaasa toob, ei osanud regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Aet Tamm veel öelda. „Kuna kiirabi konkursi/reformi tingimused on teadmata, siis ei saa neile küsimustele praegu vastata,” ütles ta.

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Praegu töötab Haapsalus kaks kolmeliikmelist õebrigaadi, kes on valves ööpäev ringi. „Üks valvering kestab 24 tundi,” ütles Tamm.

Aasta algusest oktoobri keskpaigani on Haapsalu kiirabil olnud kahe brigaadi peale kokku 3390 väljakutse