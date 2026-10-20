Haapsalu Perepesa avas uksed

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 49

Haapsalus esmaspäeval avatud Perepesa on koht väikelastega, aga ka veel beebiootel vanemate kohtumiseks üksteisega ja nõu saamiseks.

Perepesa avas uksed Karja tänaval Haapsalu pitsikeskuse teisel korrusel. Ruumi küll üleliia palju pole, kuid väikesele pinnale on oskuslikult paigutatud mängutuba, kööginurgaga koolitusruum ja nõustamistuba.

Perepessa võivad vanemad lihtsalt sisse astuda, kasvõi selleks, et lapsega mängima tulla. Perepesa juhataja Reelika Annamaa sõnul võib juba ainuüksi vestlus teise vanemaga olla miski, mida emad vajavad.

„Hea, kui on rääkida kellegagi, kes on sinuga samas rollis, või juua mõnusas tugitoolis istudes kasvõi tassike kohvi. Vahel võib see tass kohvi päästa päeva,” ütles