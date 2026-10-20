Juhtkiri: remont tuleviku arvel

Haapsalu volikogu hääletab kuu lõpus uut eelarvestrateegiat. Strateegia projekt oli seni avatud aruteluks ja linnakodanikud said sinna oma ettepanekuid lisada. Võimalust kasutati ja osa ettepanekuid läks linnajuhtide sõnul käiku ka. Igal juhul on volikogus hääletamisele tulevas eelarvestrateegias näha algse versiooniga võrreldes muudatusi. Kas need on muudatused paremuse suunas ja kas eelarvestrateegia sellisena linnale sobib, saab nüüd otsustada juba volikogu.

Peamine kulu, mille tegemisega eelarvestrateegias arvestama peab, on kulutused linna allasutuste ülalpidamisele ja palkadele. Allasutusi on palju, lasteaedadest ja koolidest raamatukogude ja muuseumideni. Seal muudatusi väga teha ei saa, peaaegu üldse mitte, ning ega seda keegi kavatsegi. Ükskõik, millist nimekirja või parteid linnavõim parasjagu ka ei esindaks.

Küll aga saab iga järgnev linnavõim oma eelistusi näidata eelar