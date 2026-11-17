Haapsalu pidi saama oma uue riigimaja, kuhu oleksid koondunud kõik kohalikele elanikele vajalike riigiasutuste esindused. Selline kõik-ühes-hoone, kuhu minnes saaks ühe käiguga mitu asja aetud. Riigimaja kontseptsiooni autoreiks võib pidada Lääne maavalitsuse töötajaid, aga paradoksaalselt oleme maakond, kes seda maja ei saanud, erinevalt näiteks Järva- ja Võrumaast. Rahahädas valitsus pani asja kuni 2028. aastani sahtlisse.

Üllataval kombel on Haapsallu aga peaaegu et iseenesest selline riigimaja tekkimas, sest siinse kohtumaja ruumesse kolib järjest rohkem ja rohkem asutusi. Lisaks kohtule asuvad seal praegu sotsiaalkindlustusamet ja prokuratuur ning pärast peatset remonti kolivad sisse