Kuula artiklit, minutit ja sekundit

Esmaspäeval, 16. novembril kell 20.42 sai häirekeskus teate, et Haapsalus raudteejaama vanal perrooni osal märgati suurt musta seljakotti, mille suhtes häirekeskusesse pöördunul oli tekkinud pommikahtlus.

Päästjad kontrollisid raudteejaama perrooni üle. Prügikasti pealt leiti üks prügikott, kuid teataja kirjeldatud seljakotti ega muid kahtlasi esemeid ei tuvastatud. Kontrolli tulemusel ohtu ei leitud.

Samal õhtul kell 21.43 reageerisid päästjad väljakutsele Haapsalus Kuuse tänaval, kus teate järgi põles kaupluse kõrval prügimaja. Päästjate kohale jõudes selgus, et lukustamata prügimajas põles 500 liitrine prügikonteiner. Põlengu kustutamiseks kulus 1000 liitrit vett.