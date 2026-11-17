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Foto: Malle-Liisa Raigla
kuusk saabus_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
kuusk saabus_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Teisipäeval kella 11 paiku saabus sireenide saatel Haapsallu tänavune jõulupuu.
Traditsiooniliselt oli kuuske toova veoa
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