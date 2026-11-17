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Oru kooli tüdrukud_1.koht Esikoha saanud Oru kooli tüdrukud. Foto: Renno Silde Taebla kool poisid_1.koht Esikoha saanud Taebla kooli poisid. Foto: Renno Silde Tüdrukute esikolmik Tüdrukute esikolmik. Foto: Renno Silde Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

16. novembril toimusid Haapsalu Wiedemanni spordihoones Läänemaa koolinoorte 4.–5. klasside meistrivõistlused rahvastepallis. Võistlustel osales üle 150 õpilase üheksast Läänemaa koolist. Tüdrukute arvestuses tuli maakonna meistriks Oru kool ning poiste arvestuses Taebla kool.

Tänavustel meistrivõistlustel osales kokku 19 võistkonda, neist 10 poiste ja 9 tüdrukute arvestuses. Võistluspäev pakkus noortele mängurõõmu, põnevaid kohtumisi ja võimalust oma kooli eest võistelda. Mõlemas arvestuses mängiti esmalt kahes alagrupis, kust kaks paremat võistkonda pääsesid edasi poolfinaalidesse.

Poiste turniiril p