Läänemaa 10.–12. klasside jalgpallimeistriks tuli Läänemaa ühisgümnaasiumi 12. klass

Esikolmik. Foto: Bert Rotberg
Foto: Carol Stopkin
Foto: Carol Stopkin
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Neljapäeval, 15. oktoobril toimusid Haapsalu kunstmuruväljakul Läänemaa koolinoorte
meistrivõistlused jalgpallis 10.–12. klasside noormeestele, mille võitis Läänemaa ühisgümnaasiumi 12. klassi võistkond.
Turniiril osales kuus võistkonda neljast koolist, kokku 50 noormeest. Esindatud olid Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10., 11. ja 12. klass, Noarootsi gümnaasium, Kullamaa-Risti keskkool ning Haapsalu kutsehariduskeskus (HKHK). Turniiri formaadi kohaselt kohtusid kõik võistkonnad omavahel ühe korra, mille põhjal selgus lõplik paremusjärjestus.
Täiseduga krooniti meistriks Läänemaa ühisgüm