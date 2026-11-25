Kullamaa kooli 6. klassi õpilane Taiga Susi Ilomeel Kuuskman pälvis seni noorimana Hiite Maja tänukirja hiie teemal muinasloo eest.

„Muinasjutt „Hiie vägi” avab soojalt ja vahetult koduhiie tähendust ja sellest õhkuvat turvatunnet ning meenutab, et hiiepaiku tuleb laste ja lastelaste jaoks hoida,” ütles Hiite Maja juht Ahto Kaasik.

12aastane Kuuskman on Kaasiku sõnul seni noorim tänukirja saaja. „Meie kuvavõistlusel on lapsi osalenud, aga hiiesõbraliku teo eest ei ole nii noor tänukirja saanud,” ütles Kaasik.

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Sama looga sai Kuuskman Sten Roosi muinasjutuvõistlusel tänavu kolmanda koha. Haapsalu lasteraamatukoguhoidja ja žürii liikme Krista Kumbergi sõnul torkas silma loo teema – hiiepuud päästeti maharaiumisest esiemade abiga. Kumbergi sõnul tõi tõsine ja hingestatud muinasjutt nii mõnelegi pisara silmanurka.

Lääne-Nigula vallas Mõrdu külas elav tüdruk ise ütles, et hiiepuud on teema, mis teda huvitab, ja väga tihti sellest just ei kirjutata. Hiite Maja tänukirjast kuulnud,