Esimesel advendil süüdatakse üks küünal ja igal järgneval üks enam. Ja siis tulevadki jõulud, kinkimise ja rahu pühad. Siis mõeldakse enam ka igavikulistele asjadele, paljud käivad ainsa korra aastas kirikuski ja pered kogunevad pidulikule lõunale. Aga mis on enne seda, advendiajal? Millele siis mõtleme?

Kas tõesti enamjaolt sellele, kuidas kinkidega toime tulla, mida kinkida ja kuidas kingitusteks raha jätkub? Paraku on nii, et rahanappus varjutab vahel tähtsamaid asju, neid, mida raha eest ei saa. Kingitus ei pea ju tegelikult palju maksma. Hoopis tähtsam on südamlikkus, millega see üle antakse.

Jõululaps sündis laudasõimes, mitte kuningalossis, et tulevikus teataks: tõeline õnn ei olene raha hulgast. Mitte et raha üldse ei loeks. See suhtumine on teine äärmus. Kunagi tahtsid kommunistid raha üldse ära kaotada, aga kui enamikku neist meenutada, siis rahaahnemaid inimesi ma küll ei mäleta kui omaaegsed parteilased. Ja varastamine oli ka pigem reegel kui erand. Eriti riigi ja rah