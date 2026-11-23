Kuula artiklit, minutit ja sekundit 0:00 / :

Madle Lippus: Karja tänava suvine sulgemine oleks hea mõte

Tallinna endise abilinnapea, praeguse linnavolikogu aseesimehe ja hea linnaruumi eestkõneleja Madle Lippuse sõnul oleks Haapsalu Karja tänava suvel liikluseks sulgemine hea mõte, sest see paneks inimesi linna rohkem väärtustama.

Artikkel jätkub peale reklaami

Haapsalu paigaldas väliujula keelualale

Kaasava eelarvega hangitud ja sügisel Väikese viigi äärde paigaldatud väliujula asub keskkonnaameti hinnangul ehituskeeluvööndis, kus ujuvkai oleks vajanud ehitusluba.