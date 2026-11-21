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Haapsalu neuroloogilisse rehabilitatsioonikeskusesse (HNRK) jõudis helisummutav vaikusekuubik, mis leiab koha haigla siseterviserajal. Vaikusekuubik soetati heategevusliku teatejooksu annetuste toel.

HNRK on esimene haigla Eestis, kuhu spetsialistide eestvedamisel siseterviserada loodi.

„Taastusraviperiood HNRK-s võib olla meie väikestele patsientidele pikk ja intensiivne. Vaikusekuubik annab võimaluse protseduuride vahel rahulikus keskkonnas privaatsemalt jõudu koguda. Kuubik on vastus lapsevanemate tagasisidele, et sellist eraldumisvõimalust oleks haiglakeskkonda vaja“ ütles HNRK juht Mari-Liis Ööpik-Loks pressiteate vahendusel.

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