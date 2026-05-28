Galerii: liikumispuudega laste ja noorte spordipäev Haapsalu staadionil

Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus (HNRK) ja Eesti paralümpiakomitee korraldasid neljapäeval Haapsalu staadionil liikumispuudega lastele ja noortele spordipäeva.

HNRK juhatuse liige Ulvi Vallimäe ütles Lääne Elule, et mõte sündis sellest, et HNRK patsientide seas on ka lapsed. "Näeme, kui väga nad tahavad liikuda. Küsimus ei ole ju selles, et kas saab liikuda vaid selles, et kuidas saab," rääkis ta.

"Tänagi nägime nende rõõmu, kui nad saavad teha midagi, mida nad enne ei ole teinud ja see on nii suur asi. T