Läänemaa vedur on Haapsalu rehabilitatsioonihaigla

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Tunnustustseremoonia Haapsalu kutsehariduskeskuses. Foto: Juhan Hepner
Läänemaa veduriks kuultati neljapäeva õhtul Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus ja sädeinimese tiitli said Ene Sarapuu ja Eve Tamm-Hinno.

Neljapäeva õhtul tunnustas SA Läänemaa Haapsalu kutsehariduskeskuse saalis inimesi, kes muutsid oma tegemistega lõppeva aasta paremaks ja turvalisemaks. Tänati maakonna parimaid sotsiaal-, noorsoo töö ja turvalisuse ala tublimaid.

Läänemaa Veduri tiitli ja kohalikku ettevõtte Catree valmistatud puidust veduri sai Haapsalu neuroloogiline r

