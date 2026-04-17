Juhtkiri: Kreegi-nimeline Muku

Lihula muusika- ja kunstikoolil on põhjust Haapsalule kade olla. Ehkki seal on ühes õppeasutuses antud kunsti- ja muusikaharidust mitu kümnendit, pole seal pandud kooli nimeks Muku. Ega üheski teiseski linnas, kus ühendkool annab mõlemat huviharidust, näiteks Märjamaal, Tapal, Vändras, Mustvees ja Ahtmes. Haapsalus kaalutakse koolile lühendnime Muku, mis nii ilusti sobiks populaarse Eesti kunstimuuseumi (Kumu) alustatud trendiga. Nii oleks Haapsalu igapidi moekas – nii huvihariduse liitmise kui ka lühendi kasutamise poolest.

Ühe lapsevanema algatatud ja mitukümmend allkirja saanud petitsioon nõuab ent Haapsalu muusikakooli kui juriidilise isiku lõpetamisotsuse tühistamist. Emma-kumma kooli lõpetamine on koolide liitmiseks vajalik samm ja see on optimaalsem lahendus kui nullist uue kooli