Lääne Elu paberleht laupäeval, 18. aprillil

Kampmann ja Viiret: sisu on tähtsam kui vorm

Haapsalu muusika- ja kunstikooli liitmine üheks asutuseks muudab küll koolide juriidilist vormi, kuid koolide sisuline tegevus jääb samaks, kinnitavad Haapsalu aselinnapea Andres Kampmann ja mõlema kooli direktor Liina Viiret intervjuus Lääne Elule.

Lihula mõisast sai võtteplats

Kinomaja filmikooli õpilased valisid oma uue linateose võttepaigaks Lihula mõisa, kus rulluvad lahti 1944. aasta traagilised sündmused Haapsalu äärelinnas. Neljapäeva keskhommikul upub Lihula mõisamägi päikesepaistesse ja linnulaulu. Esimene tõeliselt soe päev sel aastal, pilvitu taevas. Miski peale Kinomaja filmikooli kirjadega auto ei anna märku, et midagi oleks teoksil.

Lia Salumäe pool sajandit kirikumuusikuna Haapsalus

Abikaasa suunamise tõttu Haapsallu jõudnud Lia Salumäe on siin juba pool sajandit koguduse ja Lääne praostkonna muusikaelu juhtinud ja korraldanud, mille eest sai ta tänavu kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi tunnustuspreemia.