Lääne Elu paberleht laupäeval, 6. juunil

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Lasteaialaste arv kukkus kahe aastaga kuuendiku

Kui 2024. aasta oktoobris oli Haapsalus 613 lasteaialast, siis selle aasta mai lõpus oli neid ligi saja võrra vähem: 517.

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Rohuküla sadam sai muuli ehituseks vajaliku loa

Keskkonnaamet andis Rohuküla sadamat haldavale ettevõttele Saarte Liinid vee erikasutuse keskkonnaloa, mis laseb ettevõttel nüüd jätkata sadama lõunabasseini kaitserajatiste rekonstrueerimise hanke ettevalmistamisega.

Varbad vette – seitse Läänemaa supluskohta Paliverest Perakülani

Kui ilmateade lubab pärast kaua vindunud kevadet lõpuks ometi üle paarikümne kraadi sooja, siis ei tundugi hull mõte 3. juunil mõned Läänemaa ujumiskohad üle vaadata.