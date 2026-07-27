Lääne Elu paberleht teisipäeval, 28. juulil

Kuula artiklit, 1 minutit ja 29 sekundit 0:00 / 1:29

Seakatk on Läänemaa metsades

Eelmise aasta lõpul Läänemaa metsadesse jõudnud sigade Aafrika katk pole sealt kuhugi kadunud. Sel suvel on leitud katku surnud sigu Ridala kandist. „Aasta alguses oli Martna, Noarootsi ja Taebla kandis katku nakatunud metssigu – neid oli nii kütitud metssigade seas kui leiti ka metsas surnud sigu,” ütles Läänemaa jahindusklubi eestvedaja Endrik Raun. Tema sõnul oli vahepeal vaikus, kuid nüüd on sigade Aafrika katk taas liikuma hakanud.

Avatud talude päev meelitas kohale tuhandeid huvilisi

Artikkel jätkub peale reklaami

Nädalavahetusel avas Läänemaal ja Lääneranna vallas oma uksed paarkümmend talu. Külalisi käis nii Eestist kui ka kaugemalt. Laupäeva varasel pärastlõunal Emmuvere külas asuva Lõuka hobitalu juurde jõudes avanes vaatepilt, mis meenutas mõnda suvist suurüritust. Parkimisala oli autosid täis ja inimesi vooris lakkamatult edasi-tagasi. Näha sai kitsi, küülikuid, ponisid, veiseid, parte ning teisi loomi ja linde, müüdi käsitööd ning maitsta võis head ja paremat.

Vanamuusikafestival innustab noori muusikuid

Juba neljandat aastat oli Haapsalu vanamuusikafestivali kavas kontsert „Vana muusika – noored mängijad”, kus esinesid Haapsalu varajase muusika laagri noored muusikud. Laagris harjutasid noored pilli, osalesid töötubades ning valmistusid festivali viimase päeva lõunal toomkirikus toimunud kontserdiks.