Läänemaal tähistatakse Eesti taasiseseisvumist tagasihoidlikult

35 aasta möödumist Eesti taasiseseisvumisest meenutatakse Läänemaal mälestushetkedega.

Esimesena toimub mälestushetk Lääne-Nigula Vabadussõja samba juures kell 10.30, keskpäeval on palvus Nõva Vabadussõja mälestussamba juures.

Kullamaal sel aastal eraldi taasiseseisvumispäeva tähistamist ei ole, 22. augustil kell 15 kogunetakse aga meenutama Kullamaa Vabadussõja mälestussamba 100. aastapäeva ning toimub kihelkonnapäev.

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Vormsil peab taasiseseisvumise päeva puhul vallavanem Tanel Viks kell 11.30 Vabadussõja mälestuskivi juures kõne. Tund aega hiljem tutvustab naiskodukaitse oma tegevust, õpetab kriisiks valmis olema ning korraldab harivaid mänge lastele ja täiskasvanutele.

Haapsalu