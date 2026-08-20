Galerii: Lääne-Nigulas tähistati Eesti taasiseseisvumise aastapäeva

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Neljapäeva ennelõunal tähistati Lääne-Nigula Vabadussõja mälestussamba juures Eesti taasiseseisvumispäeva 35. aastapäeva. Peeti kõnesid ning asetati tänupärjad ja -küünlad. Ilmataat kostitas osalejaid vaheldumisi päikesepaiste ja vihmaga.

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et taasiseseisvumine tuli eestlastele küll ärevalt, aga suhteliselt valutuna. "Me ei tohi neid sündmusi unustada. Ma siiralt loodan, et sellele 35 aastale t