Galerii: Lääne-Nigulas tähistati Eesti taasiseseisvumise aastapäeva

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Lääne-Nigula Eesti taasiseseisvumine foto Juhan Hepner (34)
Foto: Juhan Hepner
Lääne-Nigula Eesti taasiseseisvumine foto Juhan Hepner (31)
Foto: Juhan Hepner
Lääne-Nigula Eesti taasiseseisvumine foto Juhan Hepner (2)
Foto: Juhan Hepner
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Neljapäeva ennelõunal tähistati Lääne-Nigula Vabadussõja mälestussamba juures Eesti taasiseseisvumispäeva 35. aastapäeva. Peeti kõnesid ning asetati tänupärjad ja -küünlad. Ilmataat kostitas osalejaid vaheldumisi päikesepaiste ja vihmaga.
Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et taasiseseisvumine tuli eestlastele küll ärevalt, aga suhteliselt valutuna. "Me ei tohi neid sündmusi unustada. Ma siiralt loodan, et sellele 35 aastale t
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