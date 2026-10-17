Laguneva maja omanikku ähvardab sunniraha nõue

Keset Risti alevikku asuv lagunenud hoone on Lääne-Nigula vallavalitsuse hinnangul ohtlik.

Vallavalitsus on vallavanem Janno Randmaa sõnul andnud omanikule mitu korda märku, et Risti alevikus Lihula maantee 1 ehk aleviku keskel vallamaja taga asuva räämas hoonega tuleb midagi ette võtta.

„Välimust tuleks kohendada, suvel niita ümbrust ja teha muud, aga sellega ei ole väga jõutud kuhugi,” nentis Randmaa Lääne Elule.

Kinnistu kuulub Tallinnasse Kristiine linnaosasse registreeritud osaühingule Georgia House, mille juhatuse liige ja omanik Levan Gorelashvili kirjutas septembri lõpus vallavalitsusele, et on kinnistu maa-ala juba korrastanud