Vihmas ja päikeses – kuus Läänemaa linnutorni

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Linnutornid_Kaire (86) Kiideva Kolme meetri kõrgusest Kiideva linnutornist avaneb vaade Matsalu lahele. Foto: Kaire Reiljan Linnutornid_Kaire (24) Haeska Haeska ehk Tuulingu torn on ainsana Läänemaal erakätes. Foto: Kaire Reiljan Linnutornid_Kaire (2) Rannajõe Rannajõe vaatetorni pääseb ka ratastooliga. Foto: Kaire Reiljan Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Peale hunnitute vaadete pakuvad Läänemaa linnutornid oktoobrikuus muudki – kes tahab, laenab raamatuid, kes tahab, ostab sügisõunu või teeb tutvust tantsu vihtuva vasikaga.

Rannajõe vaatetorni lai kaldtee lõhnab 14. oktoobril nagu tisleri töökoda. Pole sugugi ime – torn on tuttuus. See on maakonnas ainus, kuhu pääseb ka ratastooliga. Lauget rada mööda võib nelja meetri kõrgusele vaateplatvormile vurada nagu niuhti.

Esialgu aga on hall ja vettinud hommik. Haapsalu kortermajade kohal käratseb hakiparv, teeb õhus järsu pöörde ja kaob nurga taha.

Linnuvaatleja Tarvo Valker on kinnitanud, et lindude sügisränne käib hooga oktoobrikuu lõpuni. Tasub vaateplatvormid üles otsida küll. Esimesena soovitab ta Puiset ja Haeskat, teisena Tahu ja Rannajõe torni.

Peale partide-laglede lubab Valker siidisabade salku ja urvalindude hulki. Septembris liikvele läinud, võivat oktoobris neid kohata tuhande