MTÜ Vabatahtlikud Seltsilised laienes Läänemaale

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MTÜ Vabatahtlikud Seltsilised vastne Läänemaa koordinaator Marianna Salupõld otsib inimesi, kes oleksid valmis pakkuma seltsi üksildastele eakatele.

Vabatahtliku seltsilise koolituse on seni läbinud neli läänlast. „Üks paar juba kohtub. Seltsiline käib Vormsilt Haapsalus seltsi pakkumas,” ütles Salupõld Lääne Elule. Nõus ollakse seltsi pakkuma ka Ristil ja Taeblas.

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Vabatahtlike seltsiliste üle-eestilise projekti käivitas 2022. aasta jaanuaris sotsiaalministeerium – eesmärk oli leida kahe aasta jooksul vabatahtlik seltsiline 1800 üksildasele eakale, puudega inimesele või sõjapõgenikule. Katseprojekti raames aastatel 2018–2020 oli leidnud seltsilise üle 600 eaka.

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