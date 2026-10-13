Läänemaa töötuse määr on viimase seitsme aasta madalaim

Juhan Hepner

juhan@le.ee

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Läänemaa töötuse määr on madalam kui Eestis keskmiselt. Foto: Malle-Liisa Raigla

Läänemaa tööjõust olid septembri lõpu seisuga tööta 5,1 protsenti, mis on madalaim näitaja 2019. aasta oktoobrist saadik.

Töötuse määr näitab, mitu protsenti kogu tööjõust on töötud. Läänemaal oli see tänavu septembri lõpu seisuga 5,1 protsenti, mis on 0,3 protsendipunkti madalam kui aasta eest. Sedavõrd tööga hõivatud olid läänlased viimati 2019. aastal, mil septembris oli töötuse määr 4,8 protsenti ja oktoobris viis protsenti.

Kui mullu 30. septembri seisuga oli Läänemaal 489 töötut, siis tänavu oli siin samal ajal 460 töötut.

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Eesti keskmine töötuse määr oli tänavu septembri seisuga 5,3 protsenti. Töötukassa Läänemaa ja saarte osakonna juhataja Evelin Kullisoni sõnul vahendab tööt

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