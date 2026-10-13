Juhtkiri: mälumäng kogub hoogu

Mälumängu- ja bridžiõhtud aitasid 1990ndatel Haapsalus üle elada pika ja sündmustevaese madalhooaja. Siis kadus mälumängult linnavalitsuse toetus ja üsna peatselt hääbus ka kilbade korraldamine. Nüüd on entusiastide eestvõttel kohalik mälumängusari taas käivitatud ja sedavõrd edukalt, et tänavu tuli seada piir osalevatele võistkondadele – rohkem kultuurikeskuse rõdusaal lihtsalt ei mahuta.

Samal ajal on Läänemaal mälumänge, mida on kümnendeid järjepidevalt läbi viidud. Näiteks selgub tänases Lääne Elus avaldatud artiklist, et Kõmsil korraldataval Karuse mälumängul täitub tänavu poolsada aastat. Sarnaselt Haapsaluga täheldavad ka maal peetavate kilbade eestvedajad aktiivsuse kasvu.

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