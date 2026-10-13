Haapsalu gümnasistid tegid kratte

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Läänemaa ühisgümnaasiumi kümnenda klassi õpilased panid koolitööna tehtud kratid kooliraamatukokku näitusele.

Läänemaa ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Monika Undo ütles, et kratte tehti koduse ülesandena pärast Andrus Kivirähki „Rehepapi” lugemist.

Pärimuse ja kirjanduse kursuse on Undo üle ehitanud nii, et keskmes on just see Kivirähki teos. See annab võimaluse rääkida seostest tekstide vahel, arhetüüpidest ja nende töötlusest. „Kuna raamatus oli palju kratte, siis tuligi mõte, et ka õpilased võiksid neid meisterdada. Küll nõnda, et vanapaganale kolme tilka verd teeristil andma ei pea,” ütles Undo.

Läänemaa ühisgümnaasiumi