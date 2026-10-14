Pälli külas oli avarii

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Teisipäeval, 13. oktoobril kella 12.03 ajal juhtus liiklusõnnetus Läänemaal Lääne-Nigula vallas Pälli külas. 31aastane naine hakkas sõiduautoga Volvo kahest veoautost mööda sõitma, kuid ei näinud, et esimene veoauto Scania R 500, mida juhtis 66aastane mees, oli pannud sisse suunatule ning sõitis veoautole tagant otsa.

Sündmusele reageerisid politsei, kiirabi ja päästjad. Päästjad eemaldasid sõiduautol süttimisohu, teisaldasid avariilise masina sõidutee serva ja puhastasid tee. Kiirabi toimetas Volvo juhi haiglasse.

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