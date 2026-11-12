Liiklusõnnetuste arv on kasvanud

Tänavu on Läänemaal kasvanud ka liiklusõnnetuste arv. Kui eelmise aasta esimese kümne kuuga juhtus 18 liiklusõnnetust, siis tänavu on neid olnud juba 29.

Viimase seitsme aasta võrdluses on see suurim kümne kuuga juhtunud õnnetuste arv. Ka on õnnetustest viga saanuid võrreldes eelnevate aastatega rohkem, 36. Tänavu on liikluses hukkunud kaks inimest. Veebruari alguses hukkus Kuke külas toimunud avariis kaks inimest.

Eelmisel aastal oli sama ajaga toimunud 18 liiklusõnnetust, milles sai viga 25 inimest, 2024. aastal oli kümne kuuga 18 liiklusõnnetust, milles sai viga 21 ja hukkus kaks inimest. 2023. aastal oli 19 liiklusõnnetust, milles viga sai 24 ja hukkus kaks inimest.