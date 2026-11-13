Läänemaa TV 10 Olümpiastardi esimene etapp peeti seekord Hiiumaal

Läänemaa TV 10 Olümpiastardil võistlejatel oli sel aastal oli põhjust rõõmustada – korraldasime esimest korda ka sarja esimese etapi, mis toimus koostöös Hiiumaa sportlastega Kärdlas.

Varasematel aastatel pole meil sellist võimalust olnud, sest Läänemaal puudusid tingimused sisetingimustes 60 meetri jooksu läbiviimiseks. Hiidlased olid aga lahkesti nõus meid võõrustama ja ühiselt võistlust korraldama. Mõte tundus igati vahva ning nii sõitsimegi 23 sportlasega Hiiumaale.

Meie laste jaoks oli tegemist väga oodatud võistlusega ning elevust ja võistlusindu jagus kõigile. Lisaks headele sportlikele tulemustele, saime tutvuda ka naabrite suurepäraste sisetingimustega Kärdlas.

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Seekord võisteldi kolmel alal: kuulitõukes, 60 meetri jooksus ja kõrgushüppes. Eesti kergejõustikuliit oli välja