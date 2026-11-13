Microsofti teenustes esineb ülemaailmne tõrge

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Microsoft 365 teenuste kasutamisel võib esineda häireid ning teenustes esineb ülemaailmne tõrge, mis mõjutab mitmete teenuste kasutamist.

Enim on mõjutatud Outlook, kuid tõrkeid võib esineda ka Teamsi, SharePointi, OneDrive’i ja teiste Microsoft 365 teenuste kasutamisel.

Häire tõttu ei pruugi e-kirjad praegu tavapäraselt kohale jõuda. See tähendab, et riigiasutustele saadetud kirjade kohaletoimetamine võib viibida või ebaõnnestuda, teatas Riigi IT Keskus RIT, kes palub oma kasutajatel e-kirja asemel pöörduda IT-abi poole iseteeninduse või telefoni teel.

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Tõrge mõjutab ka Läänemaa omavalitsusi. Vormsi vallavalitsus ja Haapsalu linnavalitsus on teatanud, et Microsofti teenuste häire mõjutab vallavalitsuse e-posti tööd. Seetõttu esineb tõrkeid ka e-kirjade saatmisel ja vastuvõtmisel ning kirjadele vastamine võib viibida. Kiireloomulistes küsimustes palutakse võimalusel kasutada alternatiivseid suhtluskanaleid, näiteks telefoni või SMS-i.

Microsoft tegeleb tõrke kõrvaldamise ja teenuste tavapärase toimimise taastamisega. Taastumine võib toimuda järk-järgult, mistõttu ei pruugi kõik teenused kohe tavapäraselt toimida. Teateid tõrgetest on 74 riigist.