Andrei Škenin on jälle kohtu all

Hukkunuga avarii põhjustamises septembris süüdi mõistetud Andrei Škenin on taas kohtu all, neljapäeval oli eelistung.

Sel korral süüdistab prokuratuur Škeninit enda elukaaslase suhtes vägivallatsemises ja joobes autojuhtimises.

Süüdistuse kohaselt tungis Škenin tänavu märtsis ja mais Lääne-Nigula vallas kolmel korral kallale oma elukaaslasele ja põhjustas talle valu.

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Samuti tabas politsei ta 18. juulil õhtul Taeblas kriminaalses joobes autoroolist. Süüdistuse kohaselt oli ta nii narko- kui ka alkoholijoobes.

Septembris mõistis Pärnu maakohus Škeninile üle-eelmise aasta jõulude ajal Herjavas hukkunuga avarii põhjustamise eest kaheksa-aastase vangistuse. Kuna kohus arutas asja lühi