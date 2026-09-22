Herjava avarii põhjustaja mõisteti aastateks vangi

Üle-eelmise aasta jõulude ajal Herjavas hukkunuga avarii põhjustanud Andrei Škeninile mõistis kohus kaheksa-aastase vangistuse.

Kuna kohus arutas asja lühimenetluses, siis väheneb mehe karistus kolmandiku võrra ja reaalselt peab ta vangis olema viis aastat ja neli kuud. Karistusest arvestatakse maha kolm päeva, mil mees viibis eeluurimise tõttu vahi all.

Sama karistust küsis Škeninile ka prokuratuur. „Taotlesime kohtult süüdistatavale kaheksa aasta pikkust vangistust, sest kergem karistus süüdistatavat ei mõjutaks,” ütles prokurör Indrek Kalda.

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Kannatanute esindaja küsis maksimaalset, 12aastast vangistust ja kaitsja keskmisest kergemat karistust. Paragrahv, mille alusel Škenin süüdi mõisteti, näeb ette 3–12aastase reaalse vangistuse.

„Põhikaristus peab vastama süü suurusele,” ütles kohtunik Piia Jaaksoo.

Otsust ette lugedes ütles kohtunik, et kohtule esitatud tõenditega le