Herilased alustasid hooaega võiduga

Reede õhtul Orissaares peetud Saku II liiga kohtumiselt naasis korvpallimeeskond Haapsalu Herilased 69:67 võiduga Saaremaa/An-Transport üle.

Mängu esimesed viis minutit kulgesid tasavägiselt, kuid siis läksid Herilased 5:15 ette ja peagi oli nende eduseis 8:21. Esimese veerandaja lõpuks oli seis 11:24 Herilaste kasuks.

Teisel veerandajal tulid vastased järele. Kui poolajani oli jäänud alla poole minuti, viigistasid saarlased 39:39, kuid enne poolajale minekut viskas Ove-Kristjan Kallas kolmepunktiviske ja poolajale mindi seisul 39:42.

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Kolmas veerandaeg möödus tasavägiselt: Saaremaa viigistas ja Haapsalu läks paari punktiga taas ette. Viimasele veerandajale mindigi 56:56 viigiseisul.

Viimasel veerandajal läksid vastased korraks 59:58 juhtima, kuid ülejäänud veerandaja vedasid