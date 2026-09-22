Läänemaa piiril värises maa

Pühapäeval kell 19.42 oli Läänemaa piiri ääres Lääne-Harju vallas Änglema ja Alliklepa külade piirialal maavärin magnituudiga 1,4, teatas geoloogiateenistus.

See oli tänavu juba teine Eestis registreeritud maavärin, kuigi keskmiselt tuvastatakse Eestis üks maavärin kahe aasta jooksul. Eelmine maavärin magnituudiga 0,5 oli augustis Naissaare lähistel.

Eesti geoloogiateenistuse seismoloogi Heidi Soosalu sõnul on maavärin magnituudiga 1,4 Eesti oludes küllalt tüüpiline sündmus. „Loode-Eesti koos ümbritseva merealaga on Eesti kõige seismilisem piirkond,” ütles ta geoloogiateenistuse pressiteates. „Siinses aluskorras on mitmeid iidseid rikkevööndeid, kus maapõues kuhjunud pinged võivad aeg-ajalt vallanduda. Enamasti põhjustab see selliseid väikese magnituudiga maavärinaid.”

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