Haapsalu hakkab planeerima linna vigurrada

Haapsalu linnavalitsus sai valmis teise lisaeelarve, kuhu on lisatud Posti ja Lahe tänav, aga ka pumptrack’i ehk vigurraja projekteerimine.

„Tegime sisemisi korrektiive,” ütles lisaeelarve kohta Haapsalu finantsjuht Martin Schwindt.

Suurima muutusena tõi Schwindt välja tulumaksu laekumise suurenemise. See kasvab esialgu plaanitust 54 000 eurot enam. Kui tänavu oli kasvuks planeeritud 6,9 protsenti, siis seni on seitsme kuu arvestuses tegelik kasv olnud 7,2 protsenti.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kokku suureneb tulu ligi 7000 eurot rohkem kui kulu. „See pole märkimisväärne vahe,” ütles Schwindt.

Lisaks tulumaksu tõusule kasvasid ka toetused, kuid need on mõeldud konkreetsetele investeeringutele.

Uued objektid

Investeeringutest võeti lisaeelarves maha kulutused, mida linnavalitsus lootis toetuste abil teha, kuid toetusraha jäi saamata. Üle jääv summa jagati teistele objektidele. Nii on uues lisaeelarves arvestatud näiteks Posti ja Lahe tänava parandustega ning vigurraja projekteerimisega.

Abilinnapea Peep Aedviir ütles, et vigurrada ehk pumptrack on plaanitud Hommiku kaldale, kergtee kõrval asuva kelgumäe juurde. Kavas on sinna rajada betoonist ja asfaldist vigurrada koos rulapargiga. „Taham