Asfaldijääkide purustus kolib linnast ära

Haapsalu linnavalitsus on esitanud keskkonnaloa taotluse, et rajada Rohukülla asfaldijääkide ladustamise ja purustamise plats.

Seni on Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul asfaldijääke ladestatud ja purustatud Haava tänaval veevärgi juures. See paik on tema sõnul ent plaanis muuta pargialaks ja seepärast peab purustusala kolima.

Plaanitav käitluskoht Tähtheina kinnistul Rohukülas asub varem sõjaväe hallatud territooriumil, kus elumajad jäävad ehitust