Haapsalu kohtumaja läheb remonti

Riigi Kinnisvara aktsiaselts (RKAS) tahab Haapsalu kohtumaja suuremaks ehitada ja praeguse maja põhjalikult renoveerida. Selleks on ametil pooleli projekteerimishange.

„Haapsalu kohtumajas on plaanis suuremahuline rekonstrueerimine ja osaline juurdeehitus, sest tehnosüsteemid on amortiseerunud ja siseviimistlus ei vasta enam nõuetele,” ütles RKASi kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva. „Lisaks tulevad sisearhitektuursed muudatused vastavalt eri asutuste vajadu