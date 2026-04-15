Sotsiaalkindlustusameti Haapsalu klienditeenindus kolib maist kohtumajja

Sotsiaalkindlustusameti Haapsalu klienditeenindus kolib aprilli lõpus Sadama tänavale kohtumajja. Uuel aadressil Sadama 21 alustab teenindus tööd 4. mail.

Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse talituse juhi Tatjana Puideti sõnul saab nüüdsest inimesi paremates oludes vastu võtta. „Uues asukohas on kaasaegsemad ruumid, mis sobivad inimeste vastuvõtuks ja privaatsemaks teenindamiseks,“ ütles Puidet. „Samuti on uues asukohas tagatud hõlpsam ligipääs ratastooliga liikujatele ning olemas on ka inva-WC.”

2012. aastast Jaama tänaval asunud klienditeenindus on kolimise tõttu suletud 29. ja 30. aprillil. Maist jätkub teenindus Sadama tänaval ning inimesi võetakse edaspidi vastu esmaspäeviti kell 8.30–17.

Kuigi Haapsalus teenindati möödunud aastal kohapeal ligi 2100 inimest, pöörduvad inimesed ameti poole üha enam e-kanalite kaudu. Kasvanud on nii iseteeninduse, videonõustamise kui ka infotelefoni kasutus, mis viitab selgele eelistusele ajada oma asju paindlikult ja asukohast sõltumata. Seetõttu arendab amet teenuseid korraldust nii, et abi oleks kättesaadav nii kohapeal kui ka digitaalselt.