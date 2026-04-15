Lihulas toodi suitsu täis toast välja inimene, Haapsalus oli kortermajas kärsahais

14. aprillil kel 15.22 anti teada, et Lihulas Tallinna maanteel asuv korter on suitsu täis ja seal võib olla inimene.

Päästjad tõid magama jäänud mehe toast välja ja andsid tervisekontrolliks kiirabile üle. Toad tuulutati. Suits tekkis korterisse pliidile jäetud munakarbist. Päästjad tänavad naabrit, kes õigeaegselt ohtu märkas ja abi kutsus.

14. aprillil kell 23.44 tunti Haapsalu linnas Niine tänaval alumisest korterist kärsahaisu tulemas. Kärsahais võis tulla vee- ja kanalisatsioonišahtist, kuid päästjad seal mõõteseadmetega ohtu ega tulekahju tundemärke ei tuvastanud. Tunda oli siiski kärsahaisu, kuid selle tekitajat tuvastada ei õnnestunud.

Korterites, kus oli tunda kärsahaisu,